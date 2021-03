Covid negli Usa, Biden brucia le tappe: “Vaccini a tutti gli americani entro maggio” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli Stati Uniti intensificano la lotta alla pandemia di Covid. Nel Paese che detiene il triste record del maggior numero di contagiati al mondo da un anno a questa parte – oltre 28,7 milioni – la situazione è drammatica. “Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanza Vaccini per tutti gli americani entro la fine di luglio – ha dichiarato il presidente Joe Biden in conferenza stampa dalla Casa Bianca -. Oggi, con gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo abbastanza per tutti gli americani entro la fine di maggio”. Compromesso fra i due colossi del farmaco Nella lotta al coronavirus, dunque, gli Stati Uniti adesso si mettono a correre. E provano ad anticipare i tempi per ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 3 marzo 2021) Gli Stati Uniti intensificano la lotta alla pandemia di. Nel Paese che detiene il triste record delr numero di contagiati al mondo da un anno a questa parte – oltre 28,7 milioni – la situazione è drammatica. “Tre settimane fa ho annunciato che avremmo avuto abbastanzaperglila fine di luglio – ha dichiarato il presidente Joein conferenza stampa dalla Casa Bianca -. Oggi, con gli sforzi per potenziare la produzione, dico che ne avremo abbastanza perglila fine di”. Compromesso fra i due colossi del farmaco Nella lotta al coronavirus, dunque, gli Stati Uniti adesso si mettono a correre. E provano ad anticipare i tempi per ...

