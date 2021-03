Covid, Mise: aziende pronte per creare vaccini in Italia tra 4/6 mesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nell'incontro che si è svolto al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti - Covid in Italia è stata verificata la disponibilità di alcune aziende a produrre i 'bulk', ossia il principio attivo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nell'incontro che si è svolto alsulla possibilità di produrreanti -inè stata verificata la disponibilità di alcunea produrre i 'bulk', ossia il principio attivo ...

