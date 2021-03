Covid | l’allarme | «Variante brasiliana arrivata nel Lazio | Umbria | Toscana | Marche»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Più di un anno, ma il virus continua a circolare e ad avanzare nel nostro Paese. Solo ieri, su 335.983 tamponi, si sono registrati 17.083 nuovi casi, 343 morti e 10.057 guariti: con un aumento di terapie intensive e ricoveri. Quello che ora preoccupa gli esperti (e non solo) sono le varianti che man mano stanno prendendo piede in Italia – da quella inglese a quella. “La circone dellainglese è maggioritaria, si trasmette in maniera più elevata e il modo per contrastare è quello di ridurre le opportunità di trasmissione. Bene rafforzare le misure di mitigazione, rispettare tutte le regole” – ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, durante la conferenza stampa di ieri. Leggi anche: Nuovo Dpcm Draghi: coprifuoco, zone, spostamenti, ...