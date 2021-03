Covid: la variante brasiliana si diffonde nel Centro Italia (Di mercoledì 3 marzo 2021) La variante brasiliana del Covid è la più diffusa in Umbria, Toscana, Lazio e Marche. Brusaferro: “La sfida è individuarla molto precocemente o il più precocemente possibile” “Le regioni in cui la variante brasiliana è diffusa sono l’Umbria, la Toscana, il Lazio, le Marche e alcune altre”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ladelè la più diffusa in Umbria, Toscana, Lazio e Marche. Brusaferro: “La sfida è individuarla molto precocemente o il più precocemente possibile” “Le regioni in cui laè diffusa sono l’Umbria, la Toscana, il Lazio, le Marche e alcune altre”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità e… L'articolo Corriere Nazionale.

