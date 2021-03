Covid, la Regione si blinda. Chiusura delle scuole per fermare il contagio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 20.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti. Tasso di positività al 5,8% su 358.884 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 2.411 persone con un aumento di 84 unità, crescono anche quelle ricoverate nei reparti Covid che sono 19.763, 193 in più. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.976.274 persone, mentre ne sono morte 98.635. I guariti sono in totale 2.440.218, 14.068 in più da ieri, mentre gli attualmente positivi sono 437.421. Numeri che fanno paura. “Tempo una decina di giorni o un paio di settimane e il numero delle vittime per il Covid salirà dai circa 280 decessi quotidiani a una media di 340 morti al giorno”, spiega Giovanni Sebastiani, matematico dell’istituto applicazioni calcolo del Cnr, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 20.884 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino reso noto oggi, 3 marzo. Da ieri sono stati registrati altri 347 morti. Tasso di positività al 5,8% su 358.884 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva 2.411 persone con un aumento di 84 unità, crescono anche quelle ricoverate nei repartiche sono 19.763, 193 in più. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 2.976.274 persone, mentre ne sono morte 98.635. I guariti sono in totale 2.440.218, 14.068 in più da ieri, mentre gli attualmente positivi sono 437.421. Numeri che fanno paura. “Tempo una decina di giorni o un paio di settimane e il numerovittime per ilsalirà dai circa 280 decessi quotidiani a una media di 340 morti al giorno”, spiega Giovanni Sebastiani, matematico dell’istituto applicazioni calcolo del Cnr, il ...

