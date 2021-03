Covid | la mossa disperata di Amadeus per salvare Irama | Serve il sì di tutti i cantanti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Si tratta febbrilmente al Festival di Sanremo, per non stravolgere il programma e trovare una soluzione alla 'grana'-scoppiata ieri mattina al Festival, a poche ore dall'inizio della kermesse musicale. Di mezzo c'è il, e dunque c'è poco da scherzare. Riassumendo, un membro dello staff del trapper è risultato positivo al virus, obbligando lo stessoe gli altri suoi collaboratori a sottoporsi al tampone. La cosa ha provocato un primo stravolgimento del programma, con Noemi che ieri sera si è dovuta esibire al suo posto, e lo slittamento della performance del cantante a oggi. In tarda mattinata è arrivato l'esito negativo del tampone, che tuttavia non consente adi salire sul palco in sicurezza. Tradotto: il trapper dovrebbe ritirarsi dalla competizione, ma secondo indiscrezioni in arrivo dal ...

Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Vaccini anti-Covid, @maxromeoMB (Lega): 'Mario #Draghi si è arrabbiato molto e ha tirato le orecchie ai partner eu… - La7tv : #lariachetira Vaccini anti-Covid, @maxromeoMB (Lega): 'Mario #Draghi si è arrabbiato molto e ha tirato le orecchie… - VCopppla : RT @CastellinoLuigi: Il Covid costringe a navigare a vista,è una partita a scacchi,una nuova mossa cambia tutta la passata strategia,allora… - OmbraDuca : RT @CastellinoLuigi: Il Covid costringe a navigare a vista,è una partita a scacchi,una nuova mossa cambia tutta la passata strategia,allora… - PCossu : RT @CastellinoLuigi: Il Covid costringe a navigare a vista,è una partita a scacchi,una nuova mossa cambia tutta la passata strategia,allora… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid mossa

ha bloccato la decisione prevista per settembre' La tempistica non è casuale. Questa mattina ...nazista e comunista' 'Gli emendamenti delle regole del gruppo del Ppe sono chiaramente una....... I contagi aumentano, così come i ricoveri negli ospedali e per prevenire i disagi - come l'assenza delle bombole di ossigeno avvenuta tra ottobre e novembre - Federfarma Napoli si èin ...Sebastian Kurz 34 anni, Cancelliere Austria. Il Cancelliere austriaco Kurz è preoccupato. Turchia: scuole riaperte. E in Turchia alcune scuole, da lunedi 1* marzo, hanno riaperto: è un primo allentame ...Il ripido declino del nostro Sud, accentuato dal Covid-19, si riflette sulla tenuta dell’intero paese. Le radici profonde della crisi strutturale. Lo spopolamento di vaste aree meridionali non è compe ...