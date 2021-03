Covid, la geografia delle varianti in Italia: la situazione regione per regione (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: l'inglese, la brasiliana e la sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese. Il 54% delle infezioni sono di variante inglese, secondo i dati più recenti dell'Istituto. Per la prima volta in Italia isolata a Brescia la variante nigeriana Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'Iss monitora le mutazioni, soprattutto quelle considerate più preoccupanti: l'inglese, la brasiliana e la sudafricana, che sono ormai diffuse in diverse zone del Paese. Il 54%infezioni sono di variante inglese, secondo i dati più recenti dell'Istituto. Per la prima volta inisolata a Brescia la variante nigeriana

