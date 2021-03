Covid Italia, Del Conte: "Proroga blocco licenziamenti soluzione più semplice ma non basta" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (LabItalia) - "La Proroga del blocco dei licenziamenti al 30 giugno? E' la soluzione più semplice, ma se serve a preparare la 'fase 2', ossia consente di avviare in questi mesi le politiche attive del lavoro, ha un senso. Se invece serve solo a spostare più in là il licenziamento, arriveremo a giugno impreparati e il problema, anziché essere risolto, sarà ancora più grave, perché ci sarà un 'effetto cumulo'". Lo dice, ad Adnkronos/LabItalia, Maurizio Del Conte, giuslavorista, e presidente di Afol Metropolitana, a proposito dell'ipotesi che il Dl Sostegno possa Prorogare il blocco dei licenziamenti al 30 giugno. "Tutto non tornerà come prima: alcune aziende -aggiunge Del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milano, 3 mar. (Lab) - "Ladeldeial 30 giugno? E' lapiù, ma se serve a preparare la 'fase 2', ossia consente di avviare in questi mesi le politiche attive del lavoro, ha un senso. Se invece serve solo a spostare più in là il licenziamento, arriveremo a giugno impreparati e il problema, anziché essere risolto, sarà ancora più grave, perché ci sarà un 'effetto cumulo'". Lo dice, ad Adnkronos/Lab, Maurizio Del, giuslavorista, e presidente di Afol Metropolitana, a proposito dell'ipotesi che il Dl Sostegno possare ildeial 30 giugno. "Tutto non tornerà come prima: alcune aziende -aggiunge Del ...

TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - matteosalvinimi : Buon lavoro al nuovo commissario per l'emergenza Covid, Generale Francesco Paolo #Figliuolo: alpino, uomo di grande… - SkyTG24 : Covid, Bertolaso: “Italia si avvicina a passi lunghi verso zona rossa” - Radiosound83 : Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa e per i vaccini in Lombardia precettare gli specializzandi' - MpV_Italia : perché vaccinarsi contro il #covid19 è un atto di altruismo: -