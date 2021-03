Covid Italia, anestesisti: “Terapie intensive messe peggio della prima ondata” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Nelle Terapie intensive Italiane la situazione è peggiore rispetto alla prima ondata” di coronavirus. “Questo non solo perché sono di più le Regioni in affanno. Nella prima fase della pandemia il dramma ha riguardato Regioni che partivano da un’organizzazione di prima classe, ora sono coinvolte aree più sfortunate per quanto riguarda il numero degli operatori sanitari disponibili. E non tutte le direzioni aziendali sono altrettanto rapide e pronte nel prendere decisioni”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Flavia Petrini, presidente della Società Italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) e componente del Comitato tecnico-scientifico, che commenta i dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Nellene la situazione ère rispetto alla” di coronavirus. “Questo non solo perché sono di più le Regioni in affanno. Nellafasepandemia il dramma ha riguardato Regioni che partivano da un’organizzazione diclasse, ora sono coinvolte aree più sfortunate per quanto riguarda il numero degli operatori sanitari disponibili. E non tutte le direzioni aziendali sono altrettanto rapide e pronte nel prendere decisioni”. A tracciare il quadro all’Adnkronos Salute è Flavia Petrini, presidenteSocietàna di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) e componente del Comitato tecnico-scientifico, che commenta i dati ...

matteosalvinimi : Buon lavoro al nuovo commissario per l'emergenza Covid, Generale Francesco Paolo #Figliuolo: alpino, uomo di grande… - msgelmini : “Non abbassiamo la guardia, uniti ce la faremo” dice Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta al covid, sul p… - Agenzia_Italia : Il Texas riapre al 100% e dice basta all'obbligo di mascherine - ArasRott : RT @Giordano218: @liliaragnar Scandalo a #Sanremo. Ristorante aperto di sera ad uso esclusivo dei dirigenti Rai che deridono la plebe. Chi… - anto_galli4 : RT @CarraMaurizio: @Unpodiqya @mattino5 @anto_galli4 @Capezzone In Italia, i nostri ministri non sanno cosa fare e, purtroppo, fanno. Il co… -