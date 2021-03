Covid | isolata a Brescia la variante nigeriana Quanto è pericolosa? Davvero resiste al vaccino?

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Emergenza coronavirus in Italia,ladel. Quali sono le sue caratteristiche?al? In Italia scatta l’allarme per ladele immediatamente sottoposta a studi clinici per provare a comprenderne le caratteristiche e il livello di pericolosità. Italia,delCome anticipato, la nuova(B.1.525) è statae immediatamente è stato avviato il tracciamento dei contatti per accertarsi che ...