Covid | interrogatorio Benotti | legali ‘ha chiarito tutto’

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – E’ durato oltre un’ora e mezzo l’davanti al gip di Roma di Mario, raggiunto da una misura interdittiva nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma sugli affidamenti per l’acquisto di mascherine nella prima fase dell’emergenza. Gli inquirenti procedono per l’accusa di traffico di influenze illecite in concorso aggravato dal reato transnazionale. ‘Ha risposto a tutte le domande, anche a quelle dei pm, chiarendo tutta la vicenda” spiegano i difensori di, gli avvocati Giuseppe Ioppolo e Salvino Mondello. ‘Ha spiegato lo sviluppo dei rapporti avuti con l’ex commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, avvenuti tutti in modo trasparente, alla luce del sole, ci sono centinaia di mail con tutti i nomi. La richiesta di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid interrogatorio

