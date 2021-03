Covid, incontro tra Giorgetti e Farmindustria al Mise: “Pronti a produrre vaccini in Italia dall’autunno” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le aziende Italiane potrebbero iniziare a produrre il principio attivo e gli altri componenti del vaccino anti Covid entro l’autunno. A verificare questa disponibilità è stato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che oggi ha avuto un incontro al Mise con il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, quello dell’Aifa Giorgio Palù, il sottosegretario con delega ai Servizi Franco Gabrielli e il nuovo commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Presenti per Farmindustria anche il direttore generale Enrica Giorgetti, e il direttore centro studi Carlo Riccini. La strategia del Mise punta a far fronte a eventuali tagli da parte delle aziende farmaceutiche nell’ambito delle consegne dei ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le aziendene potrebbero iniziare ail principio attivo e gli altri componenti del vaccino antientro l’autunno. A verificare questa disponibilità è stato il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo, che oggi ha avuto unalcon il presidente diMassimo Scaccabarozzi, quello dell’Aifa Giorgio Palù, il sottosegretario con delega ai Servizi Franco Gabrielli e il nuovo commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Presenti peranche il direttore generale Enrica, e il direttore centro studi Carlo Riccini. La strategia delpunta a far fronte a eventuali tagli da parte delle aziende farmaceutiche nell’ambito delle consegne dei ...

matteosalvinimi : Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al… - mzeloni : RT @matteosalvinimi: Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al @MISE_G… - Ambrakey1 : RT @matteosalvinimi: Secondo incontro questa mattina del tavolo promosso dal ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti (Lega) al @MISE_G… - raspa90 : RT @ultimenotizie: Un incontro si è svolto al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti-Covid in Italia. La produzione potrà avvenire… - caneparialex : RT @ultimenotizie: Un incontro si è svolto al Mise sulla possibilità di produrre vaccini anti-Covid in Italia. La produzione potrà avvenire… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid incontro Vaccini, incontro al Mise per la produzione in Italia: ribadito l'appoggio al progetto Ue Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto un secondo incontro sulla possibilità di produrre vaccini anti Covid in Italia in vista del colloquio che si terrà domani tra il Commissario europeo Thierry Breton e il ministro Giancarlo Giorgetti . Alla ...

Vaccini, prodotti in Italia entro 6 mesi/ Vertice Giorgetti - Figliuolo - Palù: le novità ...un incontro tra governo e Regioni sul tema vaccini, al quale prenderanno parte anche il nuovo capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid,...

Covid: incontro Curcio-Figliuolo Agenzia ANSA Sanremo: Irama a rischio esclusione per il Covid Gli artisti non possono incontrare giornalisti e fan fuori dall’Ariston, niente interviste e selfie, non ci sono eventi collaterali con gli sponsor, pranzi e cene in camera con i vassoi appoggiati ...

Vaccini, incontro al Mise per la produzione in Italia: ribadito l'appoggio al progetto Ue (Teleborsa) - Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto un secondo incontro sulla possibilità di produrre vaccini anti Covid in Italia in vista del colloquio che si terrà domani ...

Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto un secondosulla possibilità di produrre vaccini antiin Italia in vista del colloquio che si terrà domani tra il Commissario europeo Thierry Breton e il ministro Giancarlo Giorgetti . Alla ......untra governo e Regioni sul tema vaccini, al quale prenderanno parte anche il nuovo capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza,...Gli artisti non possono incontrare giornalisti e fan fuori dall’Ariston, niente interviste e selfie, non ci sono eventi collaterali con gli sponsor, pranzi e cene in camera con i vassoi appoggiati ...(Teleborsa) - Oggi al Ministero dello Sviluppo economico si è tenuto un secondo incontro sulla possibilità di produrre vaccini anti Covid in Italia in vista del colloquio che si terrà domani ...