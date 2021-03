Covid, in Sicilia sono 539 i nuovi positivi e 17 morti: a Catania +150 contagi (Di mercoledì 3 marzo 2021) sono 539 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 25.171 tamponi processati, con una incidenza di positivi di quasi il 2,1%, in discesa rispetto a ieri. La regione è dodicesima nel contagio ... Leggi su cataniatoday (Di mercoledì 3 marzo 2021)539 ial19 insu 25.171 tamponi processati, con una incidenza didi quasi il 2,1%, in discesa rispetto a ieri. La regione è dodicesima nelo ...

domenicosabell1 : ... il covid-19, la sicilia non è terra di re.. - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Sicilia, 3 marzo: 539 nuovi casi e altri 17 morti - Ragusanews : Covid Sicilia, 3 marzo: 539 nuovi casi e altri 17 morti - robye1968 : @myrtamerlino Quindi fammi capire! La Sicilia è in zona gialla con i contagi che calano ogni giorno e potrebbe scat… - MedexTV : Covid, al via in Sicilia il progetto di Protezione Civile per formare il personale regionale -