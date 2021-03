Covid | Ilaria Capua | «Stiamo assistendo al miracolo dei vaccini»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ospite nella puntata di DiMartedì in onda su La7,ha annunciato una bella notizia sull'emergenza sanitaria chevivendo da più di un anno.: «aldel vaccino» Da Giovanni Floris,ha esposto i dati che confermano il grande impatto positivo della vaccinazione. La virologa ha affermato che, finalmente,aldel vaccino. Il numero dei decessi è crollato nei Paesi che hanno vaccinato le categorie fragili. La direttrice dell'UF One Health Center, ancora una volta ha voluto condividere con tutti la situazione epidemiologica di Coronavirus. «Siamo alla svolta, è il ...

La7tv : #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino è una componente importantissima in una lotta fatta di tanti strumenti… - ElioNeri1 : RT @Adnkronos: #Covid, @ilariacapua: 'Siamo alla svolta, vaccino è miracolo' - Adnkronos : #Covid, @ilariacapua: 'Siamo alla svolta, vaccino è miracolo' - SignorAldo : RT @La7tv: #dimartedi Covid, quanto servono le chiusure? Il commento di Ilaria Capua: 'Ci sono categorie che sono ad alto rischio, ad esemp… - SignorAldo : RT @La7tv: #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino è una componente importantissima in una lotta fatta di tanti strumenti. Vorremmo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ilaria

La professoressaCapua , direttrice del Centro di Eccellenza One Health dell'Università della Florida, è ...La7 per fare un punto sulla pandemia e sottolineare come gli effetti dei vaccini...BOLLETTINO VACCINI, CAPUA: 'SIAMO ALLA SVOLTA' Appresi i nuovi dati del bollettino vaccini, la virologaCapua , intervenuta a 'Di Martedì', ha dichiarato euforica: 'Siamo alla ...Su Rai1 'Festival' a 8,363 milioni e 46,6%. Su Canale5 'La vita è una cosa meravigliosa' 1,568 milioni e 6,5%. Su Sky 'Juve-Spezia' 1,252 milioni e 4,3%.Ilaria Capua, intervenuta durante la trasmissione Di Martedì su La7, ha parlato di “svolta” e “miracolo del vaccino”. La direttrice dell’UF One Health ...