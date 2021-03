Covid, il bollettino di oggi: 20.884 nuovi casi e 347 morti, +84 in intensiva (Di mercoledì 3 marzo 2021) Covid bollettino oggi 3 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 20.884 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati oggi in Italia. Nelle ultime 24 ore si contano altri 347 morti. 358.884 i tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 5,8% dal 5,1%, di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.411 (+84). Gli attuali positivi sono 6.425 in più, in totale sono 437.421. I guariti salgono a 2.440.218 (+14.068). Per quanto riguarda le regioni che fanno registrare il più alto numero di contagi, oggi in testa c’è la Lombardia con 4.590 nuovi casi, poi la Campania (2.635) e l’Emilia-Romagna (2.456). Sopra ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021)3 marzo 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 20.884 idi-19 riscontratiin Italia. Nelle ultime 24 ore si contano altri 347. 358.884 i tamponi effettuati, il tasso di positività sale al 5,8% dal 5,1%, di ieri. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapiasono 2.411 (+84). Gli attuali positivi sono 6.425 in più, in totale sono 437.421. I guariti salgono a 2.440.218 (+14.068). Per quanto riguarda le regioni che fanno registrare il più alto numero di contagi,in testa c’è la Lombardia con 4.590, poi la Campania (2.635) e l’Emilia-Romagna (2.456). Sopra ...

