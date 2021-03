Covid, gli Usa donano all’Italia 100 ventilatori polmonari. Il video (Di mercoledì 3 marzo 2021) Covid, gli Usa donano all’Italia 100 ventilatori polmonari Gli Stati Uniti hanno donato all’Italia 100 respiratori di ultima generazione per la lotta contro il Covid. La donazione, che arriva attraverso l’ambasciata e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), fa parte del pacchetto di assistenza da 60 milioni di dollari degli Stati Uniti all’Italia. Fonte: US Embassy to Italy Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021), gli Usa100Gli Stati Uniti hanno donato100 respiratori di ultima generazione per la lotta contro il. La donazione, che arriva attraverso l’ambasciata e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid), fa parte del pacchetto di assistenza da 60 milioni di dollari degli Stati Uniti. Fonte: US Embassy to Italy

