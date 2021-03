Covid: Giacomoni, 'per vaccini bene convocazione case farmaceutiche' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “L'obiettivo, adesso, è vaccinare il maggior numero di persone possibile, nel più breve tempo possibile. Oggi, il governo, con Draghi si sta muovendo nella direzione giusta. È dal 25 gennaio che Forza Italia chiede che i sieri vengano prodotti in Italia, ben venga quindi la convocazione delle case farmaceutiche per capire come e quando iniziare la produzione”. Lo ha affermato a Class Cnbs il deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni, componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - “L'obiettivo, adesso, è vaccinare il maggior numero di persone possibile, nel più breve tempo possibile. Oggi, il governo, con Draghi si sta muovendo nella direzione giusta. È dal 25 gennaio che Forza Italia chiede che i sieri vengano prodotti in Italia, ben venga quindi ladelleper capire come e quando iniziare la produzione”. Lo ha affermato a Class Cnbs il deputato di Forza Italia Sestino, componente del coordinamento di presidenza del partito azzurro.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giacomoni Tajani spinge per il cambio di passo immediato. "Gestione centrale della campagna di massa" E proprio su questo tema Sestino Giacomoni, membro del coordinamento nazionale di Forza Italia, ... Il Covid però va contrastato anche nella gestione dell'ordine pubblico. 'Gli assembramenti che ...

Coronavirus, Giacomoni: 'Parole del direttore Spallanzani da spiegare in parlamento' Ipotizzare l'esistenza di qualcuno che si stia prodigando affinché la diffusione del Covid - 19 non ... Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento ...

Covid: Giacomoni (Fi), 'direttore Spallanzani spieghi in Parlamento'

Vaccini, Draghi: Priorità a prime dosi "Dare la priorità alle prime dosi" per accelerare ed imprimere definitivamente una svolta al Piano vaccini. Il premier Mario Draghi indica la strada per un cambiamento di strategia per uscire presto d ...

