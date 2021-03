Covid | Draghi sente von der Leyen | obiettivo prioritario accelerare su vaccini

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) – Il Presidente del Consiglio, Mario, ha avuto nel pomeriggio di mercoledì 3 marzo una conversazione telefonica con la Presidente della Commissione europea, Ursula von der. Al centro dello scambio di vedute è stato in particolare l’di un’accelerazione nella risposta sanitaria europea al-19, soprattutto per quanto riguarda i. Si legge in una nota di palazzo Chigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Quotidiano Sanità

