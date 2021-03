Covid: Della Vedova, 'aumentare capacità somministrazione vaccini' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Serve ancora più Europa nella gestione Della pandemia ma il problema italiano è che non siamo ancora in grado di somministrare tutte le dosi che già abbiamo nei frigoriferi. L'Europa si è inventata una competenza nell'acquisto dei vaccini che sta funzionando in modo dignitoso e il prossimo trimestre avremo milioni di dosi. Il nostro problema non sarà dunque farle arrivare ma somministrale”. Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova, ad Agorà su Rai Tre. “Come +E abbiamo sempre detto che bisogna festeggiare non per il primo ma per l'ultimo degli italiani vaccinati e chiedevamo un cambio di passo. Credo che con Curcio alla protezione civile e con Figliuolo Commissario ci sarà un salto di qualità proprio sulla capacità ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar (Adnkronos) - "Serve ancora più Europa nella gestionepandemia ma il problema italiano è che non siamo ancora in grado di somministrare tutte le dosi che già abbiamo nei frigoriferi. L'Europa si è inventata una competenza nell'acquisto deiche sta funzionando in modo dignitoso e il prossimo trimestre avremo milioni di dosi. Il nostro problema non sarà dunque farle arrivare ma somministrale”. Lo ha detto il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto, ad Agorà su Rai Tre. “Come +E abbiamo sempre detto che bisogna festeggiare non per il primo ma per l'ultimo degli italiani vaccinati e chiedevamo un cambio di passo. Credo che con Curcio alla protezione civile e con Figliuolo Commissario ci sarà un salto di qualità proprio sulla...

