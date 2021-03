Covid | Bertolaso | «Tutta Italia si avvicina alla zona rossa | la Lombardia è solo più vulnerabile» E Moratti lancia il nuovo piano vaccini

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Cinquantacinque nuovi centri di vaccinazione massiva anti, un ritmo di 170 mila somministrazioni al giorno e tutti i lombardi vaccinati entro giugno. Questi e altri numerosi dettagli sono stati annunciati durante la conferenza stampa della Regione. Il tentativo è quello di porre le basi per l’ampliamento di unvaccinale a cui ora è importante imporre una urgente accelerazione. L’assessora al Welfare e vicepresidente della Regione Letiziaha spiegato i punti fondamentali delle nuove decisioni ponendo come condizione fondamentale di riuscita l’arrivo puntuale delle forniture previste. Intanto arrivato il duro messaggio di Guido, amareggiato da dati sempre meno incoraggianti e «pochi segnali di collaborazione». «Che futuro possiamo avere?»: il duro attacco ...

TgLa7 : #Covid: Bertolaso, mi sembra tutta Italia verso zona rossa - SkyTG24 : Covid, Bertolaso: “Italia si avvicina a passi lunghi verso zona rossa” - repubblica : ?? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa'. Il Piemonte ipotizza la chiusura delle scuole - G_Antonelli_ : RT @Corriere: Bertolaso: «Tutta Italia a lunghi passi verso la zona rossa» - SmorfiaDigitale : Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa e per i vaccini in Lombard... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bertolaso

... insieme a Guido, coordinatore della campagna vaccinazioni anti -e a Giovanni Pavesi, direttore generale della DG Welfare. CAMPAGNA VACCINALE CONCLUSA ENTRO GIUGNO 2021 - 'Con la ...: "Lombardia più vulnerabile, ma non sono preoccupato" approfondimentoLombardia, ipotesi zona rossa da lunedì 8 marzo "La Lombardia, per quello che ha passato nei mesi scorsi, è più ...Il consulente di Fontana: “Bisogna vaccinare, si può fare molto di più. Andiamo a Bruxelles a battere i pugni” ...Sembra farsi sempre più vicina la zona rossa per la Lombardia e non soltanto per questa regione. A dichiararlo, oggi, Guido Bertolaso, consulente del presidente di Regione Lombardia per il Piano Vacci ...