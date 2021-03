Covid, Bassetti pessimista: «È iniziata la terza ondata. Temo ci costerà di nuovo un prezzo alto» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il virologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti si dichiara preoccupato. «Occorre fare attenzione per tutto marzo e correre con le vaccinazioni», dice, prefigurando lo scenario scenario di una terza ondata virulenta che, dichiara, «Temo farà male». La situazione sembra sfuggire di mano: la curva dei contagi non decresce. Il dato dei ricoveri in terapia intensiva aumentano sensibilmente. Le varianti impazzano significativamente. E il virus amplia lo spettro del suo raggio d’azione coinvolgendo giovani e giovanissimi. Le scuole restano per lo più aperte, ma in molte regioni, e non solo sul fronte dell’istruzione, si procede in ordine sparso. E mentre l’esperto riassume lo status quo della nostra realtà epidemiologica e indica suggerimenti e chiarimenti su vaccini: somministrazioni. Il ricorso alla monodose per i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il virologo del San Martino di Genova, Matteosi dichiara preoccupato. «Occorre fare attenzione per tutto marzo e correre con le vaccinazioni», dice, prefigurando lo scenario scenario di unavirulenta che, dichiara, «farà male». La situazione sembra sfuggire di mano: la curva dei contagi non decresce. Il dato dei ricoveri in terapia intensiva aumentano sensibilmente. Le varianti impazzano significativamente. E il virus amplia lo spettro del suo raggio d’azione coinvolgendo giovani e giovanissimi. Le scuole restano per lo più aperte, ma in molte regioni, e non solo sul fronte dell’istruzione, si procede in ordine sparso. E mentre l’esperto riassume lo status quo della nostra realtà epidemiologica e indica suggerimenti e chiarimenti su vaccini: somministrazioni. Il ricorso alla monodose per i ...

LegaSalvini : ?? Matteo Bassetti: 'Bisogna finirla di fare ideologia sui vaccini anti-Covid. Non si può valutare un vaccino perché… - Adnkronos : #Covid, #Bassetti: 'Iniziata #terzaondata, temo farà male' - lorepregliasco : Dichiarazioni di ottobre, quando era evidente a chiunque non fosse in malafede o disinformato cosa sarebbe successo… - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Covid, Bassetti pessimista: «È iniziata la terza ondata. Temo ci costerà di nuovo un prezzo alto» - SecolodItalia1 : Covid, Bassetti pessimista: «È iniziata la terza ondata. Temo ci costerà di nuovo un prezzo alto»… -