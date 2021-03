Covid, aziende italiane pronte a produrre dosi di vaccino fra 4-6 mesi (Di mercoledì 3 marzo 2021) . L’annuncio al Mise nella riunione di questa mattina. E’ stata la prima uscita ufficiale per il Generale Figliuolo come Commissario per l’emergenza La rincorsa alla somministrazione dei vaccini in Italia prosegue con alti e bassi. Tra i ritardi della fornitura europea e i L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) . L’annuncio al Mise nella riunione di questa mattina. E’ stata la prima uscita ufficiale per il Generale Figliuolo come Commissario per l’emergenza La rincorsa alla somministrazione dei vaccini in Italia prosegue con alti e bassi. Tra i ritardi della fornitura europea e i L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Covid, Mise: aziende pronte per creare vaccini in Italia tra 4/6 mesi #Covid - Agenzia_Ansa : Covid, Draghi al vertice Ue spinge per accelerare sui vaccini. Il premier italiano invita a non scusare le aziende… - Confindustria : Per tornare ad una normalizzazione del #lavoro serve riformare le politiche attive contemperando protezione dei lav… - giornaleradiofm : Covid: tavolo Mise, verificata disponibilità aziende, produzione vaccino 4-6 mesi: Roma, 3 marzo (Adnkronos Salute)… - samilsocialista : RT @PartitComunista: LE GRANDI AZIENDE SI ARRICCHISCONO CON IL COVID Dopo un anno, i danni relativi alla pandemia sono enormi, soprattutto… -