Covid, a Bergamo 249 nuovi positivi Lombardia, 4.590 casi e 60 decessi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ecco i dati aggiornati a mercoledì 3 marzo sullo sviluppo della pandemia. Preoccupa Brescia: +1.325.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bergamo Covid. 20.884 nuovi contagi e 347 decessi. Bologna e Modena in rosso Ammontano invece a 2.411 i pazienti in terapia intensiva per il Covid - 19 in Italia, in aumento di ... esattamente 1.026, mentre sono 356 a Monza, 296 a Varese, 295 a Como, 278 a Pavia, 249 a Bergamo, ...

Bollettino Coronavirus oggi 3 marzo 2021: 20.884 casi, 347 morti. Tasso di positività al 5,8%. Su ricoveri e terapie intensive. Allarme ... ... esattamente 1026, mentre sono 356 a Monza, 296 a Varese, 295 a Como, 278 a Pavia, 249 a Bergamo, ... 2.528 quelli negli altri reparti Covid (+57). Dei 40 nuovi morti, 19 sono in provincia di Bologna, ...

Covid, Bertolaso: “Tutta l’Italia verso la zona rossa” BergamoNews.it Covid: record contagi a Brescia 1325 casi Sono 1325 i nuovi positivi al Coronavirus registrati a Brescia, la provincia ora in 'arancione spinto' dove continuano ad aumentare i casi. Si tratta di quasi il 30% dei 4590 contagi da Coronavirus re ...

Infermeria piena a Bergamo Il Pala Agnelli sarà teatro del recupero che metterà Bergamo di fronte a Trento. Una sfida che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso dicembre, quando la Delta Despar Trentino fu costretta allo sto ...

