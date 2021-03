Covid, 5 milioni di mascherine «non certificate» per il Lazio. Tre arresti: «Abbiamo parlato con Arcuri» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tre arresti a Roma per la fornitura di mascherine «non certificate» per il Lazio importate dalla Cina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Trea Roma per la fornitura di«non» per ilimportate dalla Cina. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito...

