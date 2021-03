Covid | 20 884 nuovi casi con 358 884 tamponi e altri 347 morti

MediasetTgcom24 : Covid, 20.884 nuovi contagi (358mila tamponi) e altri 347 morti - CiccioniSe : RT @MediasetTgcom24: Covid, 20.884 nuovi contagi (358mila tamponi) e altri 347 morti - PaoloMadonnaDF : Bollettino 03/03/2021: corsa a otto – Lombardia, Campania, E. Romagna, Piemonte, Lazio, Veneto, Puglia e Toscana.… - zazoomblog : Covid-19 bollettino 3 marzo: 20.884 contagiati e 347 decessi - #Covid-19 #bollettino #marzo: #20.884 - Giovannaconfal6 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 20.884 nuovi contagi (358mila tamponi) e altri 347 morti -

Sono stati effettuati 358.tamponi (molecolari e antigenici). Ieri i test, secondo i dati del ... 2.528 quelli negli altri reparti(+57). Dei 40 nuovi morti, 19 sono in provincia di Bologna, ...È in netta crescita la curva dell'epidemia in Italia con 20.nuovi positivi contro i 17.083. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più, 358.(ieri 335.983). In aumento il numero dei deceduti, 347 (ieri 343), per un totale di 98.635. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In aumento i ricoveri nelle ...Coronavirus in Italia, il bollettino di mercoledì 3 marzo del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 20.884 su 358.884 tamponi (ieri ...Nuovi dati dell’emergenza Coronavirus in Italia, aggiornati dal Ministero della Salute ad oggi, 3 marzo 2021. Sono 20.884 i nuovi casi (eri erano 17.083), un aumento rispetto ai giorni scorsi, per un ...