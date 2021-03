Covid, 20.884 casi e 347 morti: il bollettino del 3 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Covid Italia, bollettino oggi 3 marzo 2021: morti, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi casi: 20.884 Decessi: 347 Tamponi effettuati: 358.884 Terapie intensive: +84 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 437.421 casi totali: 2.976.274 Decessi: 98.635 Guariti: 2.440.218 Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 3 marzo, sul Covid in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.884 i nuovi casi, contro i 17.083 di ieri, e 347 i morti (ieri erano stati 343), a fronte di 358.884 tamponi effettuati (ieri erano stati 335.983). Il tasso di positività sale al 5,9 per cento, rispetto al 5,1% per cento di ieri. Le persone attualmente ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021)Italia,oggi 3, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 20.884 Decessi: 347 Tamponi effettuati: 358.884 Terapie intensive: +84 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 437.421totali: 2.976.274 Decessi: 98.635 Guariti: 2.440.218 Secondo ildi oggi, mercoledì 3, sulin Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 20.884 i nuovi, contro i 17.083 di ieri, e 347 i(ieri erano stati 343), a fronte di 358.884 tamponi effettuati (ieri erano stati 335.983). Il tasso di positività sale al 5,9 per cento, rispetto al 5,1% per cento di ieri. Le persone attualmente ...

