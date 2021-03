Covid-19 | il Garante dei detenuti della Campania | “Subito i vaccini”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il19 ha certamente peggiorato le condizioni dei: diminuzione drastica delle visite, diminuzione dei permessi, flessione delle relazioni con il mondo del volontariato,cultura eformazione, annullamento delle possibilità per l’inserimento lavorativo. Da ciò scaturisce la considerazione che per affrontare la crisi indotta dalla pandemia non si può prescindere dal fatto che il carcere è un insieme di persone, una comunità appunto, nella quale contano ovviamente le condizioni di ogni singola persona, sia essa un operatore penitenziario che un detenuto o un volontario”. Così, in una nota, Samuele CiambrielloRegionale delle persone privarelibertà personale. “Certo, ci sentiamo confortati dal ricordo nei ...

mattinodinapoli : Covid nelle carceri, il garante dei detenuti: «Subito i vaccini» - PrevenzioneC : RT @cri_maggioni: Effetti della #pandemia sulla salute mentale di #bambini e #adolescenti: l’intervento della Garante?? @agiasocial #Covid #… - cri_maggioni : Effetti della #pandemia sulla salute mentale di #bambini e #adolescenti: l’intervento della Garante?? @agiasocial… - TV7Benevento : COVID: GARANTE CAMPANIA, 'PRIORITA' VACCINI A PERSONE CON DISABILITA''... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Garante

TGCOM

... Stefani, al Commissario per l'emergenza, il Generale Figliuolo. Ildei disabili nell'augurare buon lavoro a Figliuolo in un contesto così drammatico, associandosi all'appello formulato ......" La mia scuola al tempo del" , ideato dal Consiglio regionale del Piemonte, attraverso la Consulta femminile, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Save The Children e laper ...«Il Covid-19 ha certamente peggiorato le condizioni dei detenuti: diminuzione drastica delle visite, diminuzione dei permessi, flessione delle relazioni con il mondo del volontariato, ...l'Associazione "Cani di Somma" ha trasformato delle vecchie tubature in vetroresina in dispenser di cibo e acqua per cani randagi.