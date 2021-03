Covid-19, il bollettino del 3 marzo: 20.884 nuovi casi. I morti sono 347 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono stati 20.884 a fronte 358.884 tamponi. I morti sono stati 347. Cresce leggermente il tasso di positività (+0,7%). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore icontagiatistati 20.884 a fronte 358.884 tamponi. Istati 347. Cresce leggermente il tasso di positività (+0,7%). L'articolo .

