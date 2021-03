Covid-19, Guido Bertolaso: “Italia verso la zona rossa” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le parole di Guido Bertolaso riassumono la situazione vigente in Italia per il Covid-19 e sembrano portare verso un nuovo lockdown. Ecco cosa sta accadendo. Guido Bertolaso (Getty Images)Sono importanti le parole di Guido Bertolaso, consulente del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per il Piano Vaccinale. È intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Pirelli, sottolineando: “Mi sembra che tutta l’Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi verso la zona rossa. la Lombardia, per quanto passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni ma non sono preoccupato per questa più delle altre. È assolutamente fuori discussione ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le parole diriassumono la situazione vigente inper il-19 e sembrano portareun nuovo lockdown. Ecco cosa sta accadendo.(Getty Images)Sono importanti le parole di, consulente del Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, per il Piano Vaccinale. È intervenuto in conferenza stampa a Palazzo Pirelli, sottolineando: “Mi sembra che tutta l’, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passila. la Lombardia, per quanto passato nei mesi scorsi, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni ma non sono preoccupato per questa più delle altre. È assolutamente fuori discussione ...

