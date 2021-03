(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Concluse le attività dell’Asl Salerno per l’allestimento del Centro di Vaccinazione che l’Amministrazione Servalli ha messo a disposizione presso i locali della Protezione Civile all’ex circoscrizione della Frazione di Santa Lucia, che ha ricevutol’accreditamento della Regione Campania, dagiovedì 4 marzo, a partire dalle ore 15,no le vaccinazioni del personale docente e non docente degli istituti scolastici cavesi e successivamenteper gli ultra ottantenni. Il responsabile delle vaccinazioni anti-del Distretto 63 ha predisposto un calendario suddiviso per scuola a partire dall’Istituto Comprensivo Don Bosco. “Il lavoro svolto – afferma l’Assessore alle Politiche per la Tutela della ...

Agenzia_Ansa : Covid, alle 17 riunione Draghi-ministri, il dpcm atteso domani. Al centro della cabina di regia le ultime limature al testo #ANSA - PiazzapulitaLA7 : L’ondata delle varianti del covid che monta e l’inchiesta sulle false mascherine al centro della puntata di… - zazoomblog : Covid-19 da domani anche a Cava de’Tirreni inizia la somministrazione dei vaccini - #Covid-19 #domani #anche #de’T… - PE_Italia : ????Ti piace la versione COVID di te stessa? L'impatto della pandemia sulle donne. Da una prospettiva europea. ?? Do… - emiliaromagnago : Covid. Da domani zona rossa per Città Metropolitana di Bologna e provincia di Modena -

Ultime Notizie dalla rete : Covid domani

Redattore Sociale

...in gruppo per il Torino dopo lo stop dei giorni scorsi per il focolaio di variante inglese di... In programmauna sessione di allenamento. . 3 marzo 2021...con la registrazione video delle prove generali sia del brano in gara che della cover di. ...possano non vivere questa settimana come una spada di Damocle sulla testa per il terrore del". "...La proclamazione arriva dopo qualche mese dalla scomparsa di Roberto Frongia, leader storico del partito e, nel suo ultimo incarico, assessore ai lavori pubblici dell’attuale giunta regionale ...Avezzano - Il presidente Fabrizio Ridolfi ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 4 marzo 2021, alle 15:30 in modalità videoconferenza ed in seconda ...