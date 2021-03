Cottarelli dice che per far ripartire l’Italia bisogna cominciare dagli asili nido (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tasso di copertura degli asili nido oggi in Italia è al 24,7% dei bambini sotto i due anni. Ben al di sotto del 33% che l’Unione europea ci aveva raccomandato di raggiungere entro il 2020. L’economista Carlo Cottarelli, diventato anche consigliere del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, nel suo ultimo libro “All’inferno e ritorno” (dal 4 marzo in libreria per Feltrinelli) punta più in alto: «Dovremmo portare il grado di copertura ad almeno il 60% con un’uguale distribuzione in tutte le regioni», scrive. «In questo libro, che è un libro “politico”, sostengo che per avere una società giusta bisogna dare a tutti le stesse possibilità di partenza», spiega a Repubblica. «E proprio nei primissimi anni di vita, come dimostrano molti studi, si possono ridurre grazie all’istruzione disuguaglianze che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tasso di copertura deglioggi in Italia è al 24,7% dei bambini sotto i due anni. Ben al di sotto del 33% che l’Unione europea ci aveva raccomandato di raggiungere entro il 2020. L’economista Carlo, diventato anche consigliere del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, nel suo ultimo libro “All’inferno e ritorno” (dal 4 marzo in libreria per Feltrinelli) punta più in alto: «Dovremmo portare il grado di copertura ad almeno il 60% con un’uguale distribuzione in tutte le regioni», scrive. «In questo libro, che è un libro “politico”, sostengo che per avere una società giustadare a tutti le stesse possibilità di partenza», spiega a Repubblica. «E proprio nei primissimi anni di vita, come dimostrano molti studi, si possono ridurre grazie all’istruzione disuguaglianze che ...

MichelaRoi : RT @christianrocca: Cottarelli dice che per far ripartire l’Italia bisogna cominciare dagli asili nido - RobertoMattiaz1 : RT @christianrocca: Cottarelli dice che per far ripartire l’Italia bisogna cominciare dagli asili nido - MicDibitonto : RT @Danireport: Carlo Cottarelli lo scorso giugno dichiarava che il Mes era necessario, il 20 febbraio a la Verità dice che se ne può fare… - Linkiesta : Cottarelli dice che per far ripartire l’Italia bisogna cominciare dagli asili nido - Linkiesta : RT @christianrocca: Cottarelli dice che per far ripartire l’Italia bisogna cominciare dagli asili nido -