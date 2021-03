Costretto ai domiciliari | viene beccato in bicicletta | arrestato 30enne

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo dei Carabinieri della Compagnia di Benevento, nel corso dei servizi per il controllo del territorio, in via Bonazzi di questo capoluogo, hanno sorpreso un trentenne, già noto per i suoi trascorsi penali, che, nonostante fosse ristretto agli arresti, era in sella alla propria bici. Pertanto, l’uomo, condotto presso gli uffici del Comando Provinciale, dopo le consuete formalità, è statodai militari per il reato di evasione e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato risottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la sua abitazione. L'articolo proda Anteprima24.it.

