"Così si è mosso il contagio nelle province di Milano e Lodi in un anno di Covid": il video in timelapse dell'Ats (Di mercoledì 3 marzo 2021) Una mappa prima bianca, e poi via via sempre più colorata fino al "viola scuro". E cioè il colore che segnala oltre 60 casi cumulativi (x1000) di Covid accertati in quella zona. È la mappa in timelapse realizzata dall'Ats di Milano Città Metropolitana, che abbraccia quindi sia le province di Lodi che di Milano. Si comincia il 20 febbraio 2020 e si arriva fino al 23 febbraio 2021: in un anno il colore più "grave" mangia piano piano tutti gli altri fino alla situazione che abbiamo oggi, critica. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

