Così Jack Sloane ha lasciato l’NCIS e Gibbs, tra romanticismo ed eroismo nell’episodio 18×08 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Jack Sloane ha lasciato l’NCIS con l’ottavo episodio della diciottesima stagione. Come noto, Maria Bello ha lasciato il cast al termine del suo contratto triennale e il suo personaggio è uscito di scena tra romanticismo ed eroismo. (Attenzione Spoiler!) La trama dell’episodio con cui Jack Sloane ha lasciato l’NCIS è ambientata perlopiù in Afghanistan: quando uno scuolabus viene trovato vuoto, con l’autista morto, l’unico indizio trovato sul luogo del delitto è la scritta sulla finestra “Sloane NCIS”. I talebani hanno rapito le ragazze a bordo per impedire loro che andassero a scuola e a lasciare quella richiesta d’aiuto sul finestrino è stata l’accompagnatrice delle alunne, Darya ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)hacon l’ottavo episodio della diciottesima stagione. Come noto, Maria Bello hail cast al termine del suo contratto triennale e il suo personaggio è uscito di scena traed. (Attenzione Spoiler!) La trama dell’episodio con cuihaè ambientata perlopiù in Afghanistan: quando uno scuolabus viene trovato vuoto, con l’autista morto, l’unico indizio trovato sul luogo del delitto è la scritta sulla finestra “NCIS”. I talebani hanno rapito le ragazze a bordo per impedire loro che andassero a scuola e a lasciare quella richiesta d’aiuto sul finestrino è stata l’accompagnatrice delle alunne, Darya ...

jack_bigs : @Phastidio Qualcuno può ricordare a Travaglio che Arcuri è uomo di D'Alema? Così vediamo se gli va in cortocircuito il cervello... - marypurpleyou : Questo è un 'Sto volando, Jack!' al contrario? Gli Yoonmin sono sempre così divertenti Ahahahahahahh - Roberta44447827 : Buongiorno Jack...Ti offro un caffè va' così per un attimo non ci pensi... -

Ultime Notizie dalla rete : Così Jack Lino Guanciale e Aurora Ruffino in tv con Noi, la serie remake italiana di This Is Us In questa serie, così come nell'originale americano, l'amore e la famiglia fungono da filo ... ecco chi andrà ad interpretare i genitori: Pietro ( Jack nella versione americana) verrà interpretato da ...

Mouse e tastiere per completare il tuo setup itek! ... di avere un'intera configurazione con componenti dello stesso brand, così come un setup ... Questa periferica è dotata di poggia polso regolabile , jack cuffie da 3,5mm, 3xUSB, TypeC, illuminazione RGB ...

Xi Jinping contro Jack Ma: così il segretario ha bloccato l’ipo di Ant Corriere della Sera In questa serie,come nell'originale americano, l'amore e la famiglia fungono da filo ... ecco chi andrà ad interpretare i genitori: Pietro (nella versione americana) verrà interpretato da ...... di avere un'intera configurazione con componenti dello stesso brand,come un setup ... Questa periferica è dotata di poggia polso regolabile ,cuffie da 3,5mm, 3xUSB, TypeC, illuminazione RGB ...