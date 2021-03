Così Biden vuole vaccinare l’Asia dall’influenza cinese

Leggi su formiche

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Le priorità della politica estera degli Stati Uniti stanno cambiando. Basti pensare che, come ha raccontato Politico, la squadra che al Consiglio per la sicurezza nazionale si occupa di Medio Oriente è stata ridimensionata da Jake Sullivan. Al contrario, il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Joeha rafforzato l’unità che coordina la politica nell’Indo-Pacifico. È stato lo stesso Sullivan, parlando recentemente a una conferenza allo United States Institute for Peace, a spiegare che l’amministrazione “davvero portare avanti” la trasformazione di un rete frastagliata di partnership nell’Indo-Pacifico in un raggruppamento di alleanze basate sul quadrilatero di potenze Stati Uniti, India, Australia e Giappone, come raccontato su Formiche.net. Nella stessa direzione va la decisione del Regno Unito di avere in qualità di ospiti ...