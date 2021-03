Cosa unisce la serie tv Boris e il riferimento alla “locura” nella canzone di Willie Peyote? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto è pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Ieri sul palco dell’Ariston si sono esibiti i primi quattro cantanti appartenenti alle proposte giovani e parte dei 26 Big in gara. Tra i campioni di questa sera, anche Guglielmo Bruno, in arte “Willie Peyote“, rapper torinese di 36 anni. Dopo una serie di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutto è pronto per la seconda serata del Festival di Sanremo. Ieri sul palco dell’Ariston si sono esibiti i primi quattro cantanti appartenenti alle proposte giovani e parte dei 26 Big in gara. Tra i campioni di questa sera, anche Guglielmo Bruno, in arte ““, rapper torinese di 36 anni. Dopo unadi L'articolo NewNotizie.it.

rtl1025 : 'Sono molto contento per la solidarietà. La musica unisce. La cosa più importante è la salute aldilà della gara' ??… - fantixcute_ : RT @rtl1025: 'Sono molto contento per la solidarietà. La musica unisce. La cosa più importante è la salute aldilà della gara' ??@IRAMAPLUME… - theferroniz : RT @rtl1025: 'Sono molto contento per la solidarietà. La musica unisce. La cosa più importante è la salute aldilà della gara' ??@IRAMAPLUME… - nutwarualairam : RT @rtl1025: 'Sono molto contento per la solidarietà. La musica unisce. La cosa più importante è la salute aldilà della gara' ??@IRAMAPLUME… - floryblu5 : RT @rtl1025: 'Sono molto contento per la solidarietà. La musica unisce. La cosa più importante è la salute aldilà della gara' ??@IRAMAPLUME… -