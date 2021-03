Cosa sappiamo del vaccino di Johnson & Johnson e dell’autorizzazione per l’uso d’emergenza della Fda (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 27 febbraio l’ente americano del farmaco (Food and drug administration) ha autorizzato la somministrazione in via emergenziale del vaccino contro il nuovo Coronavirus Janssen COVID-19, prodotto da Johnson & Johnson. Il siero potrà essere somministrato negli Stati Uniti agli individui dai 18 anni in su. L’equivalente agenzia europea del farmaco (Ema) deve invece ancora pronunciarsi. La data potrebbe essere quella dell’11 marzo, quando è in programma una sessione straordinaria «per prendere in considerazione l’autorizzazione» del vaccino. «L’autorizzazione di questo vaccino espande la disponibilità di vaccini, il miglior metodo di prevenzione medica per COVID-19, per aiutarci nella lotta contro questa pandemia, che ha causato oltre mezzo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 27 febbraio l’ente americano del farmaco (Food and drug administration) ha autorizzato la somministrazione in via emergenziale delcontro il nuovo Coronavirus Janssen COVID-19, prodotto da. Il siero potrà essere somministrato negli Stati Uniti agli individui dai 18 anni in su. L’equivalente agenzia europea del farmaco (Ema) deve invece ancora pronunciarsi. La data potrebbe essere quella dell’11 marzo, quando è in programma una sessione straordinaria «per prendere in considerazione l’autorizzazione» del. «L’autorizzazione di questoespande la disponibilità di vaccini, il miglior metodo di prevenzione medica per COVID-19, per aiutarci nella lotta contro questa pandemia, che ha causato oltre mezzo ...

