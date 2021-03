Cosa abbiamo fatto di male per sorbirci il machismo noioso di Ibrahimovic a Sanremo? (Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la prima serata del festival di Sanremo è arrivato un tweet ironico del comico Valerio Lundini. “Ma questo calciatore perché è così presuntuoso?” ha chiesto in una sorta di trascrizione dei suoi sketch sul palco, quegli inni al nonsense in cui chiede come si beve da una bottiglia o scopre come funzionano le due voci in una telecronaca. Quel calciatore era infatti Zlatan Ibrahimovic e la sua presuntuosità, la sua arroganza, sono tra le poche certezze delle nostre vite, un format che si autoalimenta da anni e su cui è stato costruito il personaggio. Non c’è da stupirsi allora che ogni singola sua parola dall’Ariston venisse declinata in questo senso. Ma questo calciatore perché è così presuntuoso? — Valeriolundini (@valeriolundini) March 2, 2021 “Qui mi sento piccolo, ma sono sicuramente più grande di te”, “ho portato le mie regole”, “qui ... Leggi su wired (Di mercoledì 3 marzo 2021) Durante la prima serata del festival diè arrivato un tweet ironico del comico Valerio Lundini. “Ma questo calciatore perché è così presuntuoso?” ha chiesto in una sorta di trascrizione dei suoi sketch sul palco, quegli inni al nonsense in cui chiede come si beve da una bottiglia o scopre come funzionano le due voci in una telecronaca. Quel calciatore era infatti Zlatane la sua presuntuosità, la sua arroganza, sono tra le poche certezze delle nostre vite, un format che si autoalimenta da anni e su cui è stato costruito il personaggio. Non c’è da stupirsi allora che ogni singola sua parola dall’Ariston venisse declinata in questo senso. Ma questo calciatore perché è così presuntuoso? — Valeriolundini (@valeriolundini) March 2, 2021 “Qui mi sento piccolo, ma sono sicuramente più grande di te”, “ho portato le mie regole”, “qui ...

IlContiAndrea : Bravo #Amadeus 'Per ritrovare la normalità, abbiamo lavorato in maniera straordinaria. Abbiamo scoperto che la norm… - amnestyitalia : #Etiopia A novembre, le truppe eritree nel Tigré hanno sistematicamente ucciso centinaia di civili inermi nella cit… - agorarai : 'La forza di Conte è una cosa riconosciuta a livello mondiale. La sua popolarità è merito suo. Abbiamo avuto quella… - _rainbow_Larry_ : RT @Zorzandoppini: ???????? RAGAZZE IO PENSO CHE DOVREMMO CHIEDERE IN MASSA come prima cosa “TOMMY COME STAI?” Perche ci tiene, abbiamo fa… - robertopontillo : #Amadeus: 'Sono quasi commosso, era una prima puntata che aspettavamo da mesi. Abbiamo avuto grandi difficoltà, una… -