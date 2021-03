CorSport: Sassuolo-Napoli, Demme torna in mediana al posto di Bakayoko (Di mercoledì 3 marzo 2021) Contro il Sassuolo, in trasferta, oggi pomeriggio, nel Napoli torna Diego Demme. Rimessosi dall’infortunio, il tedesco prenderà il posto di Bakayoko in mediana, accanto a Fabian Ruiz. Il Corriere dello Sport scrive: “l’idea di Rino, inserendo Diego il tedesco e rinunciando a Bakayoko, sembra proprio quella di aumentare il ritmo e i giri della squadra”. A Gattuso serve un gioco più veloce per fronteggiare la squadra di De Zerbi. “La presenza di Demme, comunque, garantirà Fabian la possibilità di inserirsi con maggiore frequenza e libertà: un’arma da sfruttare, soprattutto al tiro, e soprattutto in una fase di crescita, di progressi costanti”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) Contro il, in trasferta, oggi pomeriggio, nelDiego. Rimessosi dall’infortunio, il tedesco prenderà ildiin, accanto a Fabian Ruiz. Il Corriere dello Sport scrive: “l’idea di Rino, inserendo Diego il tedesco e rinunciando a, sembra proprio quella di aumentare il ritmo e i giri della squadra”. A Gattuso serve un gioco più veloce per fronteggiare la squadra di De Zerbi. “La presenza di, comunque, garantirà Fabian la possibilità di inserirsi con maggiore frequenza e libertà: un’arma da sfruttare, soprattutto al tiro, e soprattutto in una fase di crescita, di progressi costanti”. L'articolo ilsta.

napolista : CorSport: Sassuolo-Napoli, Demme torna in mediana al posto di Bakayoko Il tedesco, rientrato dopo l’infortunio, of… - napolista : CorSport: Sassuolo-Napoli, ballottaggio Meret-Ospina, Mario Rui al posto di Ghoulam Con il recupero parziale degli… - Salvato95551627 : RT @napolista: CorSport: Manolas verso la convocazione per il Sassuolo Il greco ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, e ciò fa ben s… - napolista : CorSport: Manolas verso la convocazione per il Sassuolo Il greco ha svolto parte dell’allenamento in gruppo, e ciò… - alfonso25592 : @CorSport Sarei più furioso di aver fatto 4 punti su 44 contro avversari che vanno dall'Inter al Sassuolo. Rifletta… -