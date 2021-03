CorSport: Gattuso influenzato, ma il tampone è negativo. Oggi sarà in panchina (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Napoli e Gattuso tirano un sospiro di sollievo. Ieri il tecnico non ha partecipato alla rifinitura a Castel Volturno perché influenzato, racconta il Corriere dello Sport. ma l’esito del tampone a cui si è sottoposto è negativo, dunque Oggi sarà regolarmente in panchina. “influenzato, assente in occasione della rifinitura andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno ma negativo al tampone: e dunque Oggi regolarmente in panchina. Rino Gattuso non ha diretto l’ultimo allenamento prima della partenza per Reggio Emilia a causa di qualche sintomo influenzale, ma l’esito del test Covid-19 ha rasserenato tutti e dunque sarà lui a dirigere il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Napoli etirano un sospiro di sollievo. Ieri il tecnico non ha partecipato alla rifinitura a Castel Volturno perché, racconta il Corriere dello Sport. ma l’esito dela cui si è sottoposto è, dunqueregolarmente in. “, assente in occasione della rifinitura andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno maal: e dunqueregolarmente in. Rinonon ha diretto l’ultimo allenamento prima della partenza per Reggio Emilia a causa di qualche sintomo influenzale, ma l’esito del test Covid-19 ha rasserenato tutti e dunquelui a dirigere il ...

napolista : CorSport: Gattuso influenzato, ma il tampone è negativo. Oggi sarà in panchina Il tecnico ieri non ha diretto la r… - CorSport : #Renica: '#Napoli, ingiusto dare tutte le colpe a Gattuso' - napolista : CorSport: Sassuolo-Napoli, ballottaggio Meret-Ospina, Mario Rui al posto di Ghoulam Con il recupero parziale degli… - CalcioNapoli24 : - zazoomblog : Corsport: un Napoli più concreto e affidabile consente a Gattuso di non cambiare fino all’82esimo - #Corsport:… -