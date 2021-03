Coronavirus Veneto, Zaia: «Siamo ancora in trincea» (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Veneto è a rischio zona arancione, lo ha detto il governatore Luca Zaia facendo il punto sulla situazione Coronavirus. Il governatore ha mostrato i dati regionali facendo capire come i numeri stiano facendo vedere un situazione epidemiologica che desta quantomeno necessità di osservazione. Coronavirus Veneto, il bollettino del 3 marzo 25.764 sono gli attualmente positivi oggi (3 marzo) in Veneto, 1349 i ricoverati. Sono i 22 in più gli ospedalizzati in area non critica nelle ultime 24 ore e adesso il totale fa 1194. Ci sono, invece, 155 persone in terapie intensive con un aumento quotidiano registrato pari a 10 unità. 9891 sono stati, invece, i decessi dall'inizio dell'epidemia, 17 dei quali censiti nell'ultima giornata. Luca Zaia ha messo in rilievo come oggi i ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilè a rischio zona arancione, lo ha detto il governatore Lucafacendo il punto sulla situazione. Il governatore ha mostrato i dati regionali facendo capire come i numeri stiano facendo vedere un situazione epidemiologica che desta quantomeno necessità di osservazione., il bollettino del 3 marzo 25.764 sono gli attualmente positivi oggi (3 marzo) in, 1349 i ricoverati. Sono i 22 in più gli ospedalizzati in area non critica nelle ultime 24 ore e adesso il totale fa 1194. Ci sono, invece, 155 persone in terapie intensive con un aumento quotidiano registrato pari a 10 unità. 9891 sono stati, invece, i decessi dall'inizio dell'epidemia, 17 dei quali censiti nell'ultima giornata. Lucaha messo in rilievo come oggi i ...

monicascapin77 : RT @TgrVeneto: Un monitoraggio costante per tenere sotto controllo la variante inglese del coronavirus. E' quello che sta mettendo in atto… - Miti_Vigliero : RT @lucarango88: Salgono i ricoveri. ??#Veneto #Covid_19 #3marzo Casi +1.272 (+44) Tot. 336.750 (+0,38%) Tamponi +15.525 (+25,2%) Tot. 4.0… - lucarango88 : Salgono i ricoveri. ??#Veneto #Covid_19 #3marzo Casi +1.272 (+44) Tot. 336.750 (+0,38%) Tamponi +15.525 (+25,2%) T… - TViweb : Post Edited: COVID VENETO – In aumento contagi e ricoveri: Veneto ‘aggrappato’ alla Zona Gialla - TgrRai : RT @TgrVeneto: Un monitoraggio costante per tenere sotto controllo la variante inglese del coronavirus. E' quello che sta mettendo in atto… -