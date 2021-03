Coronavirus, solo in Lombardia 4.590 nuovi casi: record di contagi a Brescia (+1325). I dati del giorno Regione per Regione (Di mercoledì 3 marzo 2021) solo la Lombardia fa registrare più di un quinto dei contagi accertati nelle ultime 24 ore in Italia: in Regione sono stati individuati 4.590 nuovi positivi al Coronavirus, frutto di 55.611 tamponi effettuati, con un rapporto fra nuovi positivi e tamponi eseguiti dell’8,2%, rispetto al 5,8% nazionale. I morti sono 60 in un giorno. Inoltre, quasi il 30% dei contagi riguarda solamente la provincia di Brescia, che da ormai una settimana si trova in zona arancione rafforzata ma continua a vedere i casi aumentare: oggi sono arrivati a quota 1325 in un giorno. Più che a Milano dove comunque i dati sono in crescita: anche oggi oltre mille positivi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)lafa registrare più di un quinto deiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia: insono stati individuati 4.590positivi al, frutto di 55.611 tamponi effettuati, con un rapporto frapositivi e tamponi eseguiti dell’8,2%, rispetto al 5,8% nazionale. I morti sono 60 in un. Inoltre, quasi il 30% deiriguarda solamente la provincia di, che da ormai una settimana si trova in zona arancione rafforzata ma continua a vedere iaumentare: oggi sono arrivati a quota 1325 in un. Più che a Milano dove comunque isono in crescita: anche oggi oltre mille positivi, ...

borghi_claudio : @rosaroccaforte @MattSDPell @EduardoNagetto @FmMosca Io per capire cosa sta succedendo non guardo mai i dati dei po… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Coronavirus, dagli Usa arriva il quarto vaccino. “Solo una dose, sarà la svolta” [di Michele Bocci] - giusmo1 : Coronavirus, dagli Usa arriva il quarto vaccino. “Solo una dose, sarà la svolta” | Rep - siamonoitv2000 : #Vaccini, '#johnsonandjohnson potrebbe arrivare in tempi rapidi. #Sputnik solo a #SanMarino. Per gli italiani dobbi… - amazing__sea : • se si muore dopo il vaccino: la colpa è del vaccino!!! • se si muore per il coronavirus: si ma aveva malattie pre… -