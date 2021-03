Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 marzo 2021: 539 nuovi casi, tasso di positività al 2,1% (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 539 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 25.171 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 3 marzo 2021. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 25.129 di cui 24.316 in isolamento domiciliare, 1022 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 117 (-6), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 696. Si registrano purtroppo 17 vittime. Il tasso di positività adesso è al 2,1 %.I casi città per città.Palermo 190, Catania 150, Messina 36, Trapani 12, Siracusa 47, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Agrigento 44, Enna 10. Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 539 icontagi registrati insu 25.171 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a mercoledì 3. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 25.129 di cui 24.316 in isolamento domiciliare, 1022 i guariti. In terapia intensiva i pazienti sono 117 (-6), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 696. Si registrano purtroppo 17 vittime. Ildiadesso è al 2,1 %.Icittà per città.Palermo 190, Catania 150, Messina 36, Trapani 12, Siracusa 47, Ragusa 28, Caltanissetta 22, Agrigento 44, Enna 10.

Regione_Sicilia : #Coronavirus, in arrivo in #Sicilia altre centomila dosi di #vaccino 'AstraZeneca' - - Scomunicando : CORONAVIRUS – Sono 539 i nuovi casi positivi oggi in Sicilia - WiAnselmo : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 marzo 2021: 539 nuovi casi, tasso di positività al 2,1% - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 3 marzo 2021: 539 nuovi casi, tasso di positività al 2,1% - ILOVEPACALCIO : #Coronavirus #Sicilia: la variante inglese prende il sopravvento. Responsabile del 55% dei contagi - Ilovepalermoca… -