Coronavirus | Sardegna | da lunedì test rapidi per chi entra in regione

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Laprova a tenersi stretta la zona bianca. Le parole del presidente dellaa “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio Uno Laprova a prendere contromisure drastiche per tenersi stretta la zona bianca “guadagnata” da1 marzo. Il presidente dellaChristian Solinas a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio Uno annuncia la mossa difensiva regionale: “Dalla prossima settimana iniziamo aare chiin“. “Daa chi sbarca chiediamo qualche minuto del suo tempo per sottoporsi a unrapido: se il risultato è di negatività si accede tranquillamente, in caso di positività scattano i protocolli previsti“. Solinas ha spiegato di voler agire secondo queste specifiche ...

"Dalla prossima settimana " ha affermato Solinas " chi entra indovrà essere vaccinato contro ilo produrre un test che certifica che non è positivo, al quale si sarà sottoposto ...Guido Bertolaso, consulente del governatore della Lombardia per il Piano Vaccini anti -, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Repubblica. 'Tutta Italia, tranne la, si sta avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa. La Lombardia, per quello che ha ...Quest'anno la rete mondiale di monitoraggio dell’influenza stagionale dell'OMS ha rilevato un crollo delle infezioni mai visto in precedenza ...? I dati di ieri: altri 17.083 casi e 343 vittime ? Fauci presenta il suo modello 3D del virus allo Smithsonian ? In Brasile triste record di decessi, più di 1.600 in 24 ore ? Coronavirus: la mappa ? ...