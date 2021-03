Coronavirus | picco di nuovi positivi | 759 in un giorno nelle Marche Torna a salire Pesaro La mappa del contagio

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ANCONA -in zona arancione e, da oggi, provincia di Ancona in zona rossa: nel primodella nuova configurazione Covid, oggi mercoledì 3 marzo, il Gores ha segnalato 759...

Corriere Adriatico

ANCONA - Marche in zona arancione e, da oggi, provincia di Ancona in zona rossa: nel primo giorno della nuova configurazione Covid, oggi mercoledì 3 marzo, il Gores ha segnalato 759 nuovi positivi ...Ancora non si parla di terza ondata ma l'attenzione rimane alta in attesa delprevisto, ...il direttore generale dell'Ullss2 Francesco Benazzi - c'è una maggiore trasmissione del: ...Nell’anno del Coronavirus ricavi in calo del 13,6% a 1 miliardo e 313 millioni: mercato indiano a picco, mentre tengono Europa e America e cresce l’Asia ...Campania zona rossa: ieri si è registrato un picco del rapporto tra tamponi e positivi, che per la prima volta da lungo tempo ha superato il 13% ...