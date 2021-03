Coronavirus, oltre 20mila nuovi contagi e più morti. Bassetti: “Siamo nella terza ondata, farà male” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 20.884 i nuovi casi di contagi da Covid-19 in Italia con 347 decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i casi erano 17.083 e 343 i morti. Il totale dei contagiati arriva a 2.976.274. Dall'inizio della pandemia sono morte 98.635 persone. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più rispetto a ieri, 358.884. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.411. I ricoveri ordinari aumentano di 193 unità (ieri 458 unità), per un totale di 19.763.Lo scenario, insomma, è in peggioramento e desta preoccupazione. "Sembra iniziata la terza ondata — dice l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sono 20.884 icasi dida Covid-19 in Italia con 347 decessi. E' quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Ieri i casi erano 17.083 e 343 i. Il totale deiati arriva a 2.976.274. Dall'inizio della pandemia sono morte 98.635 persone. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ventimila tamponi in più rispetto a ieri, 358.884. In aumento i ricoveri nelle terapie intensive con +84 (ieri +38), con 222 ingressi del giorno, per un totale di 2.411. I ricoveri ordinari aumentano di 193 unità (ieri 458 unità), per un totale di 19.763.Lo scenario, insomma, è in peggioramento e desta preoccupazione. "Sembra iniziata la— dice l'infettivologo Matteo, direttore della Clinica di Malattie ...

