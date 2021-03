Coronavirus news Il bollettino | 20 884 nuovi casi su 358 884 tamponi 347 i morti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il tasso di positività risale al 5,8%. Aumentano di 193 i ricoverati nei reparti ordinari, di 84 quelli in terapia intensiva. Gli ingressi del giorno sono 222. Il nuovo dpcm firmato da Draghi conferma la divisione dell'Italia a colori, scuole chiuse nelle zone rosse e in quelle con un'alta incidenza di. Restano le limitazioni agli spostamenti tra regioni, aprono i musei in zona gialla nei weekend su prenotazione. Il Dl Covid è stato approvato in Senato con 122 sì, 27 no e 88 astenuti