Coronavirus news Dpcm valido fino a Pasqua Vaccini | riunione con Figliuolo al Mise LIVE

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il nuovo provvedimento firmato da Draghi conferma la divisione dell'Italia a colori, scuole chiuse nelle zone rosse e in quelle con un'alta incidenza di casi. Restano le limitazioni agli spostamenti tra regioni, aprono i musei in zona gialla nei weekend su prenotazione. E' iniziata alla secondadel tavolo finalizzato alla produzione deianti-Covid. Locatelli annuncia: verrà somministrata una sola dose di vaccino a chi ha già avuto il Covid

(Teleborsa) - L'export di vino italiano ha retto all'onda d'urto della pandemia e si conferma un testimonial del made in Italy nel mondo, ma occorre superare l'attuale fase di difficoltà e sfruttare..I dati dell'agenzia Onu fotografano il mappamondo scolastico sotto gli effetti del coronavirus: in media persi 95 giorni di lezione. In Europa: 50% di scuole aperte ...