Coronavirus nel Lazio, D'Amato: 'Grazie al vaccino calo di incidenza e decessi negli over 80' (Di mercoledì 3 marzo 2021) A un mese dall'inizio della campagna vaccinale per gli over 80 , il Lazio fa registrare dati confortanti . L'assessore regionale alla Salute, Alessio D'Amato , ha spiegato infatti che gli effetti ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) A un mese dall'inizio della campagna vaccinale per gli80 , ilfa registrare dati confortanti . L'assessore regionale alla Salute, Alessio D', ha spiegato infatti che gli effetti ...

RobertoBurioni : Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e… - Internazionale : Per aiutare la ricerca, nel Regno Unito si potranno infettare dei volontari con il coronavirus. L'articolo di Scien… - RegioneER : #Covid, in #EmiliaRomagna primi effetti del vaccino: -86% positività nel personale sanitario e -66% nella Cra. Immu… - rivieraoggi : Coronavirus, 573 casi in Abruzzo. Undici decessi, tre nel Teramano - Yogaolic : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, in Usa i primi governatori allentano i divieti. L'Australia chiude i confini fino a giugno: Il Texas… -