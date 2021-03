Coronavirus, l’Australia estende fino a giugno la chiusura dei confini. Brasile, mai così tanti morti in un giorno (Di mercoledì 3 marzo 2021) AUSTRALIA EPA/ERIK ANDERSON L’aeroporto di Melbourne, Australia.La chiusura dei confini contro le varianti Durerà almeno fino al 17 giugno 2021 la chiusura dei confini esterni dell’Australia, nel tentativo di arginare il diffondersi nel Paese delle varianti del Coronavirus. L’annuncio della proroga è stato dato oggi, 3 marzo, dal ministro della Salute Greg Hunt. Restano così bloccati all’estero almeno 40 mila australiani, impossibilitati al momento a fare ritorno nel loro Paese. March 2, 2021 L’obiettivo, ha detto Hunt, è «assicurare che il governo australiano abbia i poteri per prendere ogni misura necessaria per continuare a prevenire e controllare il Covid-19». Non è escluso che l’estensione, che Hunt ha detto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 marzo 2021) AUSTRALIA EPA/ERIK ANDERSON L’aeroporto di Melbourne, Australia.Ladeicontro le varianti Durerà almenoal 172021 ladeiesterni del, nel tentativo di arginare il diffondersi nel Paese delle varianti del. L’annuncio della proroga è stato dato oggi, 3 marzo, dal ministro della Salute Greg Hunt. Restanobloccati all’estero almeno 40 mila australiani, impossibilitati al momento a fare ritorno nel loro Paese. March 2, 2021 L’obiettivo, ha detto Hunt, è «assicurare che il governo australiano abbia i poteri per prendere ogni misura necessaria per continuare a prevenire e controllare il Covid-19». Non è escluso che l’estensione, che Hunt ha detto ...

greg0_rio : @Brasviz1 Da quello che leggo stanno vaccinando, ma hanno cominciato a febbraio. Anche l'Australia ha un piano simi… - DailyMuslimIT : L'Australia rende omaggio agli eroi musulmani in prima linea contro il Covid-19 di Redazione Le poste australiane… - Valerio_Brinato : RT @vadoaberlino: @cinziotta73 @E_Sylveon @valy_s #crisanti e' della setta #covidzero Non han capito ke New Zeland e' isola e non entra uno… - valy_s : RT @vadoaberlino: @cinziotta73 @E_Sylveon @valy_s #crisanti e' della setta #covidzero Non han capito ke New Zeland e' isola e non entra uno… - vadoaberlino : @cinziotta73 @E_Sylveon @valy_s #crisanti e' della setta #covidzero Non han capito ke New Zeland e' isola e non ent… -